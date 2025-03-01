アイドルグループ・LinQ（リンク）の創設メンバー、高木（たかき）悠未の『SPA！デジタル写真集 高木悠未「こんな近くに」』が25日、リリースされた。 【写真】大人な魅惑のショットも！ 今週発売された週刊SPA!3月4日号で掲載されたコーナー「美女地図」に、高木が登場。収録出来なかったカットを、デジタル写真集ではふんだんに盛り込んだ。 高木と過ごす甘くとろけるような温泉旅行を表