Apple傘下のオーディオ機器ブランド「Beats by Dr. Dre」から2025年2月に登場した「Powerbeats Pro 2」は、約1000人のアスリートに協力してもらい1500時間以上の徹底したテストを実施することで、完璧なフィット感を実現したというワイヤレスイヤホンです。そんなPowerbeats Pro 2の心拍数モニタリング機能やアクティブノイズキャンセリング機能などを実際に使用してみたので、続いてバッテリー持ちがどの程度なのか実際に使って測