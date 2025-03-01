「ムーンサークル(Moon Circle)」は、短期間での再提出・提出延期からのリカバリーを支援する「不合格・提出不可・提出延期からの逆転割引プラン」を2025年3月1日より開始しました。 ムーンサークル「不合格・提出不可・提出延期からの逆転割引プラン」  「ムーンサークル(Moon Circle)」は、短期間での再提出・提出延期からのリカバリーを支援する「不合格・提出不可・提出延期からの逆転割引プラン」を2025年3月1