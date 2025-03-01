「銀座WASPA」が、和の精神と日本の美を感じることができる「WASPA美容液せっけん」を新たに発表しました。 銀座WASPA「WASPA美容液せっけん」 価格：100g／6,600円(税込み)発売日：3月1日(土)よりWASPA銀座店／公式オンラインストア／その他グループサロンにて販売 「銀座WASPA」が、和の精神と日本の美を感じることができる「WASPA美容液せっけん」を新たに発表。この製品は、伝統的な日本の植物成分を贅