とちぎテレビ ３月に入ったきょう１日、栃木県内は高気圧に覆われて暖かい陽気となり、小山と那須烏山で県内、今年初めて気温が２０℃を超えるなど、県内１４すべての観測点で今年の最高気温を更新しました。 １日は朝から気温がぐんぐん上がり、気象庁の観測で、最高気温が小山で２０．２℃、那須烏山で２０℃ちょうどと、県内で今年初めて２０℃を超えました。 そのほかの各地も佐野と真岡で１９．８℃、塩谷で１９．６