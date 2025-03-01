THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collectionは、3月3日の桃の節句に合わせ、朝採れの福岡県産のいちご「あまおう」を使用したスイーツ「Shinkansen 朝どれ “あまおう” パルフェ」を3月3日限定で販売する。「あまおう」は福岡から大阪まで、新幹線「さくら550号」で即日輸送する。10食限定で場所は29階「THE LOBBY LOUNGE」。提供時間は午後4時から10時まで。料金は3,500円。予約不可。また、「鉄板焼瑞」では、全てのディ