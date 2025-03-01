中島健人が3月1日、国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」（マイナビ TGC 2025 S/S）に登場。圧巻のダンスパフォーマンスを披露し、会場を沸かせた。【画像】中島健人の圧巻ダンスパフォーマンス世界的ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzがプロデュースする「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」に登場した中島。出演者が発表される中、シーク