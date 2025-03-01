【目撃】西武は１日、練習試合ソフトバンク戦（宮崎・アイビー）に１３―７で快勝。昨年苦しんだ打線が、いきなりの大爆発を見せた。勝利の立役者となったのは、オリックスから新加入となったレアンドロ・セデーニョ内野手（２６）。初回無死満塁と先制の大チャンスで、今季ソフトバンクに入団した先発・上沢から、豪快な右中間へのグランドスラムを放ってみせた。ダイヤモンドを一周しナインとハイタッチ後には、オードリー春