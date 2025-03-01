俳優の後藤久美子さん（50）、フランスの元F1レーサーのジャン・アレジさん（60）夫妻の長女でモデルのエレナ・アレジ・後藤さん（28）が2025年2月25日、自身のインスタグラムを更新。セルフショットを投稿し、最新姿を披露した。耳元のアクセサリーがキラリエレナさんは「croissant lune earrings」とつづり、耳元のアクセサリーを見せるセルフショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いシャツを着用。シャツ