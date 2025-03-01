きょうから3月、別れや旅立ちの季節です。鹿児島市の私立高校では、1日に卒業式が行われました。 鹿児島高校では618人が卒業式に臨みました。卒業生は2年生の時に学校が創立100周年を迎え、去年は駅伝部の女子メンバーが初めて全国高校駅伝に出場し、都大路を走りました。 式では須田勝広校長が「自分自身が信じる道を突き進んで」とエールを送り、卒業生は3年間の思い出とともに新たな一歩を踏み出しました。 （全