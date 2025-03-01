3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月24日（月・振休）の放送では、デビュー10周年記念ベストアルバム「MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』」や、Blu-ray／DVD「Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜」リリース記念と