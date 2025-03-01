◆練習試合西武１３―７ソフトバンク（１日・アイビー）西武が１日、昨季パ・リーグ王者ソフトバンク相手に１９安打１３得点の猛攻で対外試合４連勝を決めた。初回、相手先発・上沢を攻め立て無死満塁のチャンスを作ると、４番・セデーニョが今季対外試合第１号となる右中間への満塁弾。勢いに乗ると、２回にも３点、９回にも５点を奪うなど、昨季リーグ最下位のチーム打率２割１分２厘に沈んだ打線が爆発。終わってみれば１