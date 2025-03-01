俳優の赤楚衛二が１日に自身のＳＮＳを更新し、誕生日を報告した。この日、３１歳の誕生日を迎えた赤楚はインスタグラムで「映画『３６６日』大ヒット＆バースデー記念スペシャル舞台挨拶でした」と報告し、花束を抱えたオフショットをアップ。「この作品を愛してくださった皆様に感謝ですありがとうございます！」とメッセージをつづり、「＃映画３６６日」「＃花粉症」「＃きたかも」とハッシュタグを添えた。この投稿