「オープン戦、楽天１−１広島」（１日、倉敷マスカットスタジアム）広島のドラフト１位・佐々木泰内野手（２２）＝青学大＝が、「７番・三塁」で１軍合流即スタメン入り。３打数無安打に終わったものの、フル出場を果たし、収穫を得た。第１打席は二回１死一、二塁。早川の１４４キロにフルスイングで対抗するも、中飛に打ち取られた。第２打席は松井に対し、一飛。「１、２打席目は紙一重」と、ともに滞空時間の長い飛球に