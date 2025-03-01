TenTwentyが、3月19日にリリースする1st EP『Border=Border』のジャケット写真と全収録曲を公開した。 （関連：XIIX、境界線が触れ合ったからこそ描けるもの2＆5編成『Border=Border』で再確認したバンドの在り方） XIIXよりバンド名表記を変更することを発表していたTenTwenty。本EPは表記変更後初のリリースとなり、タイトル曲「Border=Border」、現在放送中のTVアニメ『マジック・メイカー ～