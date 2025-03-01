【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■“天才画伯”として30歳記念の新作を描き下ろし！「目から描き始めるのがこだわりです（笑）」 超特急のユーキが、1月に30歳という節目を迎えた記念として、自身初となるソロ写真集とフォト＆ワードブック『BULLET TRAIN No.5 YUKI PHOTO BOOK 「THE GROWN」』『BULLET TRAIN No.5 YUKI PHOTO WORD BOOK「RE GROWTH』を3月14日に2作同時発売。 これを記念して、3月1日に