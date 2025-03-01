2025年2月28日、韓国・MBNによると、イタリアを代表するラグジュアリーブランドのフェンディが韓国のメドゥプ（飾り結び）職人キム・ウニョン氏とコラボレーションしたバッグに対し、中国から反発の声が上がった。記事によると、問題のバッグは昨年11月、フェンディの職人とのパートナーシッププロジェクト「ハンド・イン・ハンド」で公開された。当時キム氏は「フェンディとコラボしたバゲットバッグは朝鮮時代の王室の儀式用衣装