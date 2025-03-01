Image: Amazon セールと言う名の暴力である。普段はあまり安くならないApple（アップル）のガジェット。Appleストアは当然割引なんてありませんし、Amazonでも大きめのセールじゃないと安くなりませんよね。でも今日はAmazon。やる気が違う。Apple Watch Ultraシリーズの最新モデル「Apple Watch Ultra 2」が新生活に備えてびっくり価格になっています。まぁ、見て。 Apple Watch Ult