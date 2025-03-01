【「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」リバイバル上映】 上映日程：5月9日～6月12日 「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」リバイバル上映 「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」リバイバル上映が5月9日～6月12日の日程で決定した。 「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」リバイバル上映は全国423館で5週間に渡って上映。その内IMAX版は53館で上映される。 さらに、立志