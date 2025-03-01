【ワシントン＝池田慶太、淵上隆悠】米国のトランプ大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２月２８日、ホワイトハウスで会談した。記者団を前に激しい批判の応酬を繰り広げ、鉱物資源に関する協定署名や共同記者会見が中止となった。会談の決裂でウクライナと最大の後ろ盾だった米国の亀裂が深まり、ロシアの侵略終結に向けて米国が進める交渉にも影響が及びそうだ。トランプ氏の大統領就任後、対面での首