3月10日発売の「blt graph.vol.110」の表紙を、櫻坂46・小池美波が飾る。【写真】穏やかな表情を見せた卒業前ラストグラビア先日発売した11thシングル「UDAGAWA GENERATION」の活動をもって、櫻坂46を卒業することを発表した小池。今回は卒業前ラストグラビアで本誌表紙に初登場する。小池は、2015年に櫻坂46の前身グループである欅坂46に1期生として加入。それからは節目ごとに本誌や兄弟誌「B.L.T.」に登場し、グループの現状や