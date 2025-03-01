2日(日)からは、前線の影響で、西日本から東日本にかけては雨脚の強まるところがある見込みです。寒気の程度によっては、週明けに東京を含め関東で雪が降りそうです。2日午後9時の予想天気図です。大陸から東シナ海、紀伊半島にかけて東西に前線がのびる見込みです。前線はその後、東日本にかけてもかかるでしょう。前線に暖かく湿った空気が流れ込み、2日以降は西日本から東日本にかけて雨が降るでしょう。2日は西日本を中心に雨