◆開業記念試合巨人１―１ヤクルト（１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の京本真投手が、開業を迎えた新ファーム球場で３回無失点の好投を見せた。開業記念試合として行われた若手主体のヤクルト戦に１軍から参加。同点の６回から３番手でマウンドに上がると、いきなり１死満塁のピンチを背負ったが、代打・川端は三ゴロで本塁封殺。北村恵は遊ゴロに抑えて無失点でしのいだ。７回は三者凡退に封じ、８回は先頭の松本