歌手でタレント、女優のはいだしょうこが１日までに自身のＳＮＳを更新。２月２８日で閉館した東京・新宿アルタでの思い出をつづった。インスタグラムで「帝国劇場もだけど、、、新宿ｓｔｕｄｉｏＡＬＴＡも、２０２５年２月２８日（金）、今日で最後の日だったね時代は変わっていくから仕方がないけれど、やっぱり寂しいなぁ。。。と思ってしまいます」と切り出し「気がついたら、『新宿ｓｔｕｄｉｏＡＬＴＡ』は、わた