PKK指導者オジャラン受刑者の写真を掲げる人＝2月27日、トルコ南東部ディヤルバクル（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】トルコの非合法武装組織クルド労働者党（PKK）は1日、反トルコ政府闘争の即時停戦を宣言した。PKKに近いメディアが伝えた。指導者オジャラン受刑者が2月27日、PKKに武装解除と解散を要求する声明を出していた。PKKは「攻撃を受けない限り、われわれのいかなる勢力も武力行使に出ない」と表明した。PK