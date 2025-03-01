横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は１日、雪に関する気象情報を発表した。県内では３日午後から４日ごろにかけて雪や雨が降り、箱根や丹沢など西部の山地（標高５００メートル以上）を中心に積もるとみている。気象台によると、予想より気温が低くなるなどした場合には西部で注意報級の大雪となる可能性もある。交通障害や路面の凍結などに留意するよう呼びかけている。