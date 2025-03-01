「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時15分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZのNEO EXILE 4組が番組出演権をかけてバトルを繰り広げます！今回は、「高岸ベビー誕生記念カップ 関東横断ご当地クイズ」の収録に潜入。放送未公開部分を含め、番組見どころ＆現場での目情報をお届けします。【動画】LIL LEAGUE×KID PHENOMENONバトル、ついに決着！関東横断ご当地クイズいつもNEO EXI