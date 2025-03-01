◆球春みやざき・ソフトバンク7―13西武（1日、宮崎アイビー）右の両セットアッパーが順調に復帰の道をたどっている。松本裕樹投手（28）はB組の実戦形式の打撃練習「ライブBP」に登板。藤井皓哉投手（28）は西武戦のマウンドに上がった。両右腕は「まずは無事に終われてよかった」と声をそろえた。右肩痛からの復帰を図る松本裕は、緊急降板した昨年9月4日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）以来の打者との対戦となった