記者団の取材に応じる立憲民主党の野田代表＝1日午後、長野市立憲民主党の野田佳彦代表は1日、ガソリン税の暫定税率を廃止する法案を週明けに国民民主党と共同提出する方針を明らかにした。長野市で記者団に「週明けすぐにでも共同提出したい。日本維新の会にも賛同してもらい、輪を広げる」と述べた。維新の吉村洋文代表（大阪府知事）も東京都内での記者会見で、暫定税率廃止に賛成する意向を表明。「立民と国民が法案提出を