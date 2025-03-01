女優の原田知世が２月２８日放送のＴＢＳ系「Ａスタジオ＋」に出演し、４３年目となる女優生活を振り返った。１９８２年、１４歳の時に角川映画・東映大型女優一般募集オーディションをきっかけに芸能界入り。８３年に映画「時をかける少女」でデビューし、一躍、トップ女優となった原田。１４歳で受けたオーディションについて「その時、私、中学生で。真田広之さんのすごくファンだったんです。会いたいと思っていて。オー