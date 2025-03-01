【劇場版『鬼滅の刃』無限城編】 7月18日 公開予定 「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」のキービジュアル 3月1日、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」のキービジュアルが公開された。第一章の公開日は7月18日。 「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」は、アニメ「鬼滅の刃」の劇場版最新作。無限城での戦いが3部作で描かれる。3月1日にはトレーラー「プロモ&#1254