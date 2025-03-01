(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章の劇場公開日が7月18日に決定。IMAX同時公開で、全国443館で上映される。ムビチケカード型前売り券は3月7日より販売開始となる。 3月1日12時より行なわれていた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』隊士結集会内で、プロモーションリール2025とともに発表された。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』は、三部作で制作が進ん