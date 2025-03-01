◇プロ野球・オープン戦巨人-ヤクルト(1日、東京ドーム)巨人がヘルナンデス選手と岡本和真選手のホームランで先制しました。0-0で迎えた3回、ヘルナンデス選手が高めのストレートを振り抜くと、左中間スタンドへソロホームランとなり1点を先制します。続く吉川尚輝選手がヒットで出塁すると、岡本選手は3球目の低めのスライダーをすくい上げ、レフトスタンド中段への2ランホームラン。開幕カードでヤクルトと対戦する巨人ですが