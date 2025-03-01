公明党の斉藤代表は１日、東京都内で開いた党全国県代表協議会で、夏の参院選について「事実上の政権選択選挙になる」との認識を示した。その上で、自民党とあわせて過半数を死守する決意を強調した。斉藤氏は、昨年の衆院選で少数与党に転落したことに触れ、「参院選で与党が過半数を割るようなことがあれば、政権交代に直結する。国民を守り抜くために過半数を維持しなければならない」と訴えた。参院選に向けては、公明が