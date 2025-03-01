人気コスプレイヤーのえなこが3月1日、国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」（マイナビ TGC 2025 S/S）に登場。太ももがチラリと覗く“絶対領域”を披露するなどし、ファンから反響が寄せられた。【映像】えなこ、黒基調の衣装から覗く“絶対領域”TGC公式マガジン「TOKYO RESIDENT」のステージでは、4月1日に発売が決定した『TOKYO RESIDENT Issue : 0