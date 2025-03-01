広島で被爆し、平和記念公園の「原爆の子の像」のモデルとなった佐々木禎子（さだこ）さんのおい祐滋さん（54）が2月26日（日本時間27日）、米ハワイでオバマ元大統領と面会し、昨年末に父雅弘さん（83）宅=福岡県那珂川市=から見つかった禎子さんが折ったとみられる折り鶴1羽を贈った。【写真】佐々木雅弘さん宅から見つかった禎子さんが折ったとみられる折り鶴禎子さんは2歳の時に爆心地から約1.6キロの自宅で被爆。白血病と