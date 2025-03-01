米女子ゴルフツアー「ＨＳＢＣ女子世界選手権」３日目（１日、シンガポール・セントーサＧＣ＝パー７２）、１６位から出た渋野日向子（サントリー）は、２バーディー、２ボギー、２ダブルボギーの７６とスコアを崩し、４１位タイに後退した。前半は４番パー３でボギーをたたくも、５番パー５でバーディーを奪う。しかし、７番パー３でボギー、８番パー５ではティーショットがＯＢになり、ダブルボギーを喫した。後半は粘りのゴ