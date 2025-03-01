【劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章】 7月18日 公開予定 「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」のティザービジュアル 「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」第一章の放送日が7月18日となることが決定した。 アニメ「鬼滅の刃」の最新話を描く無限城編は映画3部作として制作されることが発表されていたが、配信番組「『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』隊士結集会」にて、第一章の公