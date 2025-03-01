男女ペアマッチの「ＰＧＭ×ＡＣＣＯＲＤＩＡチャリティーゴルフ」が１日、沖縄・ＰＧＭゴルフリゾート沖縄（男子７０３０ヤード、女子６２８９ヤード・パー７２）で行われ、笠りつ子、嘉数光倫組が優勝した。沖縄出身の嘉数が最終１８番パー５で２５メートルのイーグルパットをねじ込んだ。１０アンダー６２で藤本麻子、出水田大二郎組に並び、プレーオフ１ホール目でバーディーを奪い勝負を決した。笠は「全部嘉数選手の