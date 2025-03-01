名古屋駅から徒歩約5分、18階のロビーから広がる名古屋の街並み、客室は19階から25階の高層階、朝食は名古屋の街を一望できるレストラン、宿泊者専用の大浴場も兼ね備え、手入れの行き届いた潤い溢れるガーデンのように、上質なときめきとくつろぎに満ちた豊かな時間を過ごすことができる『三井ガーデンホテル名古屋プレミア』。 心おどる春の華やかな時間を演出「いちごと桜のスプリングアフタヌー