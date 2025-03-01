日本最大級のファッションの祭典「第４０回マイナビ東京ガールズコレクション２０２５ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」が１日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われ、元「モーニング娘。」の辻希美（３７）と俳優の杉浦太陽（４３）の長女・希空（のあ、１７）がランウェイデビューを果たした。深紅のドレスとヘッドドレスに、ポップな柄でアクセントを重ねた“甘ロリ風”な装いで登場。堂々と舞台を歩き、観客を沸