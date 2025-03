韓国発6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、日本全国6都市を巡るツアー「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' IN JAPAN」のファイナル公演を2月22日(土)〜24日(月・祝)の3日間にわたって、パシフィコ横浜 国立大ホールで開催。ここでは、1日2回公演が行われた23日から、夜公演の模様をレポートします。2024年12月の韓国・仁川公演を皮切りに、日本を含むアジア13都市で行う初のコンサートツアー「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON V