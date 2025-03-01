広島県内で今年初めて２０℃を超えました。 ほとんどの観測地点で今年最高を記録しています。 安芸太田町加計では最高気温が４月下旬並みの２０。７℃ 庄原市で１９．２℃広島市中区で１６．６℃と広島県内ほとんどの観測地点で今年最高を記録しています。 ウェザーニューズによりますと日差しが出たこととあたたかい空気が西日本全体に流れ込んだことが要因ということです。