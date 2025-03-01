アメリカとウクライナの首脳会談が行われ、カメラを前に前代未聞の激しい口論になりました。■トランプ氏vsゼレンスキー氏互いに譲らずホワイトハウスの玄関先でゼレンスキー大統領を出迎えるトランプ大統領。この日はウクライナの鉱物資源の共同開発に関する協定が結ばれる予定でした。にこやかな雰囲気で始まった首脳会談。しかし、この後、目を疑うような前代未聞の事態を迎えます。発端はバンス副大統領のこの発言です