滋賀県日野町で1984年に女性が殺害された「日野町事件」の裁判やり直し（再審）を求める集会が1日、同県彦根市であった。強盗殺人罪で服役中に死亡した阪原弘（ひろむ）・元被告の家族や支援者が、一日も早い再審開始を求めた。湖東記念病院事件で再審無罪になった西山美香さんもエールを送った。左端は阪原弘次さん=2025年3月1日午後3時39分、滋賀県彦根市、小西良昭撮影再審制度は、審理の長期化など問題がある。日野町事件