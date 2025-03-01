オープン戦楽天 1 − 1 広島＜3月1日倉敷＞広島の新外国人、エレフリス・モンテロ内野手（26）が楽天とのオープン戦に「6番・一塁」でスタメン出場。3打数2安打でチーム唯一のマルチ安打をマークし、対外試合打率を.500に上げた。2回の第1打席は一死一塁で楽天の先発左腕・早川と対戦。追い込まれたあとの低めチェンアップを上手く左前へ弾き返し一死一、二塁の好機を演出した。二死無走者だった4回の第2打席は、2番手右腕の