Kōki,、渡邊圭祐、 綱啓永 映画『⼥神降臨』に出演するKōki,、渡邊圭祐、 綱啓永が東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催の『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER』にシークレットゲストとして登場。映画のタイトルの通りまさに黄色い声援を浴びて降臨した。