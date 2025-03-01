フリーアナウンサーのみのもんたさん（本名・御法川法男）が3月1日に死去したことがわかった。80歳だった。忖度しない“みの節”で怒り、笑った希代の名司会者は静かに天国へと旅立った──。【写真】ホステスに見送られ、車に乗り込むみのもんた。他、みのもんたの幼少期からロン毛時代の写真、家族写真など関係者によると、みのさんは1月16日の夜に都内で倒れ、心肺停止の状態が続いていたという。みのさんが倒れた当時の状