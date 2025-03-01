¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤·¤Ê¤³¡Ê28¡Ë¤¬¡¢3·î1Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè40²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 SPRING/SUMMER¡×¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 S/S¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¹ðÇò¤·¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëEXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¶¦´¶¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþÍÆÀ°·Á¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤·¤Ê¤³¡õ¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¡ÖSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ SPECIAL BEAUTY STAGE¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤·