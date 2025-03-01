奉納土俵入りを披露する新横綱豊昇龍＝1日、大阪市の住吉大社大相撲の新横綱豊昇龍が1日、大阪市住吉区の住吉大社で奉納土俵入りを行い、約2千人を前に力強い雲竜型を披露した。在籍する立浪部屋が境内に宿舎を構えており「いろいろな思いがある場所でうれしい。応援してくれる人に、少しは恩返しできたかな」と笑顔で話した。序ノ口デビューだった7年前の春場所の時期には住吉大社内を巡り「お願いします」と祈った逸話も明か